Футбол
Игорь Черевченко: «Арсенал» нацелен на групповой этап Лиги ЕвропыВести.Ru 11:53
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко в преддверии стартового матча команды в Лиге Европы против бакинского "Нефтчи" признался, что ставит перед своими подопечными задачу выхода в основной этап турнира.
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«В Баку „Арсеналу“ будет проще». Тульская команда готовится к дебюту в еврокубке
Советский спорт12:36
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