Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко в преддверии стартового матча команды в Лиге Европы против бакинского "Нефтчи" признался, что ставит перед своими подопечными задачу выхода в основной этап турнира.

Политика Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинцу Маркиву Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону приговор бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву по делу об убийстве итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Происшествия В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Футбол БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский Русенборг со счетом 2:1.

Космос «Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма Компания «КосмоКурс» отправила в государственную корпорацию «Роскосмос» пояснительную записку о создании ракетной системы для суборбитальных путешествий, рассказал генеральный директор организации Павел Пушкин в интервью РИА Новости 23 июля.

Единоборства Скончавшегося в США боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге Боксера Максима Дадашева, который скончался в США из-за полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине - в Петербурге.

Политика На Украине предложили расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Происшествия Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве превысило 90 Число пострадавших от некачественной еды из вендинговых автоматов Healthy Food превысило 90.

Армия и оружие На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.

Гаджеты Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.

Технологии Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Экономика Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором квартале По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд.

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.

Армия и оружие СК РФ возбудил более 300 уголовных дел по фактам обстрелов на Донбассе По данным Следственного комитета, более 300 уголовных дел возбуждено по фактам обстрелов на юго-востоке Украины, по ним зафиксировано более 380 эпизодов преступной деятельности.