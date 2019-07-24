Футбол

Игорь Черевченко: «Арсенал» нацелен на групповой этап Лиги ЕвропыВести.Ru 11:53

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко в преддверии стартового матча команды в Лиге Европы против бакинского "Нефтчи" признался, что ставит перед своими подопечными задачу выхода в основной этап турнира.
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Тульский «Арсенал» стартует в квалификации Лиги Европы домашним матчем против «Нефтчи»

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Игорь Черевченко: Задача «Арсенала» – попасть в группу Лиги Европы

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Игорь Черевченко: «Задача „Арсенала“ — попасть в основную группу Лиги Европы»

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«В Баку „Арсеналу“ будет проще». Тульская команда готовится к дебюту в еврокубке

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