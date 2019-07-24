Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко в преддверии стартового матча команды в Лиге Европы против бакинского "Нефтчи" признался, что ставит перед своими подопечными задачу выхода в основной этап турнира.

Авто Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Наука Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.

Политика Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Армия и оружие Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.

Интернет Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10 Компания Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10, раньше срока выпустив следующее обновление своей операционной системы.

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Происшествия К директору основанного Навальным ФБК Жданову пришли с обыском У директора Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, Ивана Жданова проходит обыск.

Шоу-бизнес Вдова Сергея Доренко развеяла его прах на горе Митридат в Керчи Вдова популярного журналиста Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Керчи.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.

Происшествия В Челябинской области в ДТП погибли пять человек В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.

Политика Россияне смогут проживать на Мальдивах без визы 90 дней Благодаря подписанному соглашению россияне получат возможность без виз въезжать на Мальдивы, и находиться там на протяжении 90 дней.

Общество В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Кстати, в эксклюзивном интервью "Вокруг ТВ" Виктория рассказала об успехах девочки.

Политика BuzzFeed: генпрокуроры Украины подсказали Трампу, как избавиться от Байдена Бывший и действующий украинские прокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко предложили предоставить команде президента США Дональда Трампа информацию для проведения информационной кампании против кандидата в президенты Джо Байдена.

Авто В России могут открыть еще один завод по выпуску корейских автомобилей Не исключено, что на новом заводе наладят сборку недавно представленного кроссовера Kia Seltos.

Политика Россиянам разрешили охотиться луками Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, согласно которому россияне смогут использовать в ходе охоты луки со стрелами.

Происшествия Чеченские власти прокомментировали выстрел Кадырова в боевика Информацию про выстрел главы Чечни Рамзана Кадырова в доставленного в резиденцию вероятного боевика Имрана Дасаева прокомментировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

Наука Древний затонувший лес нашли у берегов Литвы Затопленные деревья датированы возрастом в 9−10 тыс. лет. До наших дней сохранились фрагменты леса.