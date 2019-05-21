Футбол
Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «На поле всякое случается, но нельзя переходить на национальности»Матч ТВ вчера в 18:16
На поле всякое случается, но никогда нельзя переходить на национальности. Когда я играл, мы бывало посылали друг друга в грубой форме, но никогда не перегибали палку.
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Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «Нельзя переходить на национальности»
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