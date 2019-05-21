Футбол

Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «На поле всякое случается, но нельзя переходить на национальности»Матч ТВ вчера в 18:16

На поле всякое случается, но никогда нельзя переходить на национальности. Когда я играл, мы бывало посылали друг друга в грубой форме, но никогда не перегибали палку.
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Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «На поле всякое случается, но нельзя переходить на национальности»

Матч ТВвчера в 18:16

Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «На поле всякое случается, но нельзя переходить на национальности»

Sportbox.RUвчера в 18:16

«Должно последовать жесткое наказание». Черевченко поддержал Мирзова, которого Ильин назвал чуркой

Sport24.ruвчера в 18:04

Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «Нельзя переходить на национальности»

Спорт-Экспрессвчера в 17:55
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Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Автоспорт

Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Наталья Фриске опровергла новость о погашении долга перед «Русфондом»

Суммарная задолженность перед организацией составляет более 21 млн, все средства собирались в рамках помощи для Жанны Фриске в лечении рака.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

Forbes включил Головина и Монеточку в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Российское издание Forbes впервые составило рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет под названием "30 до 30", в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).
Обновлено в 01:54
Политика

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки

В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Авто

Мифы и факты про ГАЗ-24–02

Обновлено в 02:00
Здоровье

Каких врачей не хватает в России, показал опрос

По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), большинство россиян россиян (89%) чувствуют нехватку медработников, передает RT.
Обновлено в 01:23
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено вчера в 06:46
Гаджеты

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Общество

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено вчера в 06:43
Экономика

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:50
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка

Новый способ хищения с банковских карт Сбербанка придумали мошенники. С помощью этого метода злоумышленники похищали средства еще год назад.
Обновлено вчера в 04:24
Политика

В ЕК призвали Зеленского возобновить «газовые» переговоры с Россией

Напомним, что в январе в Брюсселе обсуждался вопрос транзита газа после истечения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в этом году.
Обновлено в 00:20
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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Резиуан Мухамедович Мирзов
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Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал».
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