Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»Sibnet.ru 06:12
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
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Холдинг РЖД устроил на Рижском вокзале в Москве презентацию нового купейного вагона с душем, холодильником и микроволновками.
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ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
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Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам
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В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации
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Эмилия Кларк, к которой на волне выхода последнего сезона "Игры престолов" было приковано всеобщее внимание, красовалась в алом платье с пышной юбкой и полупрозрачным корсетом.
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Ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с Ксенией Собчак, которая вела передачу с 2004 года по 2012 год, сделанную на "лобном месте" - специальной локации на шоу, где происходит сбор всех участников программы.
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Армия и оружие
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Военный самолет «террористов» сбит в Ливии при попытке атаковать военную авиабазу эль-Джуфра, занятую силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Обновлено вчера в 08:18
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
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МВД и СКР проводят обыски в администрации района Челябинской области
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Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30