Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»Sibnet.ru 06:12

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Акинфеев с женой снялся в клипе группы «Руки Вверх!»

Sports.ru04:09

Акинфеев с женой снялись в музыкальном клипе группы «Руки Вверх!»

RT на русском04:42

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы "Руки Вверх!"

РИА Новости04:25

Акинфеев с женой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!»

Чемпионат04:11

«Она меня целует ярко-красной помадой». Акинфеев с женой снялся в клипе «Руки Вверх!»

Sport24.ru04:45

Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

Говорит Москва04:42

Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

Газета.Ru04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Театры

Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»

Обновлено в 06:02
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Политика

Ким Чен Ына накормят икрой, пельменями и борщом во Владивостоке

Обновлено в 05:55
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Обновлено в 04:36
Общество

В РЖД показали новый купейный вагон с душем и сейфом

Холдинг РЖД устроил на Рижском вокзале в Москве презентацию нового купейного вагона с душем, холодильником и микроволновками.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко ждет ребенка

Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Apple попросила отсрочить исправление принадлежности Крыма

Компания Apple попросила отсрочить исправление территориальной принадлежности Крыма в приложении «Карты».
Обновлено в 06:42
Авто

Aston Martin представил самый быстрый кабриолет

Компания Aston Martin представила кабриолет под названием DBS Superleggera Volante.
Обновлено в 03:24
Экономика

Камиль Самигуллин объяснил, что значит «халяль lifestyle»

Самигуллин вспомнил слова президента РТ Рустама Минниханова о том, что халяль должен быть как образ жизни — «халяль lifestyle».
Обновлено в 05:25
Хоккей

Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Общество

В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации

Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

5 провальных платьев звезд с церемонии TIME 100 Gala

Эмилия Кларк, к которой на волне выхода последнего сезона "Игры престолов" было приковано всеобщее внимание, красовалась в алом платье с пышной юбкой и полупрозрачным корсетом.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Бузова поздравила Собчак с возвращением в «Дом-2»

Ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с Ксенией Собчак, которая вела передачу с 2004 года по 2012 год, сделанную на "лобном месте" - специальной локации на шоу, где происходит сбор всех участников программы.
Обновлено в 06:22
Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:06
Политика

Кремль ответил на совет Зеленскому не встречаться с Путиным в одиночку

Ранее член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин посоветовал избранному президенту не встречаться с Путиным один на один, и привлекать на переговоры представителей третьих стран.
Обновлено в 06:23
Авто

Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Силы Хафтара в Ливии сбили военный самолет

Военный самолет «террористов» сбит в Ливии при попытке атаковать военную авиабазу эль-Джуфра, занятую силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Экономика

Россияне стали массово отказываться от дач

В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 02:48
Футбол

На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей

Обновлено в 05:51
Политика

Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора

Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева

Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына

Маленький Степа уже стал звездой соцсетей благодаря умилительным кадрам, которые Безруков публикует в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 03:51
Происшествия

МВД и СКР проводят обыски в администрации района Челябинской области

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что проводятся оперативные мероприятия, однако пояснили, что делом занимается Следственный комитет.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное