Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»Говорит Москва 04:42

В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь». В одном из интервью Игорь Акинфеев отмечал, что дружит с Сергеем Жуковым семьями.
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Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

Газета.Ru04:52

Акинфеев с женой снялись в музыкальном клипе группы «Руки Вверх!»

RT на русском04:42

Игорь Акинфеев с женой снялись в новом клипе Сергея Жукова

Первый ульяновский портал03:32

Акинфеев с женой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!»

Чемпионат04:11

«Она меня целует ярко-красной помадой». Акинфеев с женой снялся в клипе «Руки Вверх!»

Sport24.ru04:45

Акинфеев с женой снялся в клипе группы «Руки Вверх!»

Sports.ru04:09

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы "Руки Вверх!"

РИА Новости04:25
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Общество

Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

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Общество

Росреестр сообщил, какие теплицы на участках не облагаются налогом

Глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова уточнила, что теплицы, построенные для коммерческих целей и имеющие площадь более 50 кв. метров должны облагаться налогом в обязательном порядке.
Обновлено в 03:24
Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Происшествия

МВД заплатит 4 млн рублей за инспектора, который насиловал детей

Обновлено в 07:17
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика

Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР

Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Мать брошенных в Липецке детей нашли в роддоме с третьим ребенком

Обновлено в 07:56
Происшествия

Украинца осудили за попытку контрабанды запчастей для танка «Армата»

Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

51-летняя Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца в нижнем белье

Австралийско-американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair в нижнем белье и колготках в сетку.
Обновлено в 02:20
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции «Хасан» в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Кино

Финал «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Обновлено в 05:00
Здоровье

Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Энергетика

Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России

Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено в 07:32
Культура

Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено в 04:08
Наука

Созданный бактериями искусственный перламутр можно использовать для строительства домов на Луне

Ученые из США обнаружили микроорганизмов, при помощи которых можно производить искусственный перламутр — один из самых прочных природных материалов.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию

Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

МВД завершило расследование «кокаинового дела»

МВД завершило расследование уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, об этом сообщил адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

МИД РФ: Москва просит фельдмаршала Хафтара о прекращении огня в Ливии

Москва просит от командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram

Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Политика

Bloomberg: Путин обеспокоен вероятным выходом Белоруссии из-под влияния Москвы

Президент Владимир Путин все больше недоволен белорусским лидером Александром Лукашенко и беспокоится о вероятном выходе Минска из-под влияния Москвы, рассказали Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.
Обновлено в 06:05
Политика

Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии

На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Общество

На здании Минобразования Латвии нарисовали свастику

Нацистские свастики были нарисованы неизвестными на здании министерства образования и науки в Латвии, где ранее признали законным перевод русских школ исключительной на латышский язык обучения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:14
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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