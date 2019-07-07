Футбол

Игорь Акинфеев исключил свое возвращение в сборную РоссииВечерняя Москва 15:43

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не вернется в сборную России ради участия в чемпионате Европы в 2020 году. Об этом футболист заявил на встрече с болельщиками в воскресенье, 7 июля.
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Акинфеев — о возможном возвращении в сборную России на Евро-2020: «Я не отменяю свои решения»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками команды заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду в середине осени 2018 года.
Sport24.ru07:41

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Акинфеев — о возможном возвращении в сборную России на Евро-2020: «Я не отменяю свои решения»

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Акинфеев исключил возможность возобновления карьеры в сборной России по футболу

ТАСС07:51

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Спорт-Экспресс08:28

Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России маловероятно

РИА Новости07:55

Акинфеев: мое возвращение в сборную маловероятно

Газета.Ru08:47

Акинфеев о возвращении в сборную: «Маловероятно. Я свои решения никогда не отменяю»

Sports.ru07:50
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Армия и оружие

США призвали Германию отправить свои войска в Сирию

США призывают Германию отправить на северо-восток Сирии наземные войска для частичной замены американских войск, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
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Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

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Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
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Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

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Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Космос

Россия расширит свой сегмент МКС

Известно, что с момента запуска программы Международной космической станции в 1990-х годах Россия неоднократно собиралась расширить свой сегмент.
Обновлено вчера в 09:30
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала необычное фото дочери

Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.
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Шоу-бизнес

Марина Хлебникова призналась о переживаниях за свою дочь

Известная российская певица приняла участие в проекте «Страхи», в передаче она рассказала о переживаниях за свою дочь, проживающую в Великобритании.
Обновлено в 13:48
Политика

Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 16:24
Общество

Военные очистили от мусора 13 га в Тулуне после паводка

Группировка военнослужащих почистила от завалов 13 га в городе Тулуне Иркутской области, который наиболее пострадал от паводка.
Обновлено в 10:17
Политика

В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду

Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Футбол

Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя

Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
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Общество

Павел Глоба назвал топ-5 самых раздражающих знаков зодиака

Астролог Павел Глоба составил рейтинг пяти самых неуживчивых и раздражающих знаков Зодиака.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Петербурге

Легковой автомобиль Mercedes и машина скорой помощи марки Ford Transit столкнулись в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой в центре Санкт-Петербурга, в результате пострадали двое медиков, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 17:30
Футбол

Перес хочет, чтобы Азар выступал в «Реале» под 7-м номером

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы приобретённый этим летом у «Челси» бельгийский вингер Эден Азар выступал в мадридском клубе под 7-м номером.
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Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
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Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Обновлено в 15:26
Политика

Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками

Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 04:20
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Серхио Рамос открыл бутылку языком

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
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Наука

Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением

В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
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Гудков «подставил» своего соратника, подделав 500 подписей

Сам Шендерович не стал участвовать в предвыборной гонке, когда узнал, что 500 подписей в команде Гудкова оказались фальшивыми.
Обновлено в 17:00
Энергетика

Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра

Эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара предлагают альтернативную текущим планам конфигурацию налогового маневра в нефтяной отрасли, позволяющую более эффективно сдерживать рост цен на нефтепродукты на розничном рынке.
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Белоруссии

На месте погибли пятеро: трое детей, а также женщина и мужчина. Всего в автомобиле находилось 10 человек. Остальные пассажиры не пострадали.
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Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
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Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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