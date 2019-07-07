Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками команды заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду в середине осени 2018 года.

с чего всё началось

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не вернется в сборную России ради участия в чемпионате Европы в 2020 году. Об этом футболист заявил на встрече с болельщиками в воскресенье, 7 июля.

Игорь Акинфеев исключил свое возвращение в сборную России

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