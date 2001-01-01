Футбол
Игорь Акинфеев: «Кубок Париматч Премьер прошел достаточно хорошо»Матч ТВ 05:33
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что ротация состава команды на Кубке Париматч Премьер пойдет на пользу всем игрокам клуба.
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Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России по футболу
Обновлено в 14:10
Общество
«Жёлтые жилеты» провели митинги во Франции
В субботу, 6 июля, «жёлтые жилеты» провели во Франции 34-ю акцию протеста.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Футбол
Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем
Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
Наука
Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте
Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Конюхов прервал полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов, вылетевший в пятницу из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа
Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Общество
CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)
В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Футбол
Боярский: «Общее впечатление от игры „Зенита“ с „Локомотивом“ дает радость от российского футбола»
Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение действующего чемпиона РПЛ от «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России.
Обновлено в 16:07
Политика
Церемония прощания с подводниками проходит в Петербурге
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в субботу, 6 июля, проходит церемония прощания с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:23
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами
Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Путешествия
Donya-e Eqtesad (Иран): ступив на льды великого Байкала… Впечатления иранских туристов (Donya-e Eqtesad)
Туристические группы не только обедали здесь: они также знакомились, общались друг с другом, обменивались впечатлениями, руководители и гиды групп давали необходимые советы — на что следует обращать особое внимание, гуляя по Байкалу, и что еще необходимо обязательно посетить.
Обновлено в 17:15
Политика
Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией
Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.
Обновлено в 09:36
Общество
Зависит ли мотивация сотрудников от зарплаты и бонусов: экспертный взгляд
Согласно экспертному мнению, денежная мотивация плохо влияет на производительность труда сотрудников в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 11:00
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Культура
Чернокожие, синекожие и лысые. Историк создал тред о «настоящих» русалочках
Обновлено в 12:02
Авто
Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок
В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.
Обновлено в 01:34
Политика
В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС
В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фотографии в купальнике с отдыха в Греции
Видимо, вскоре после диалога семья отравилась на море: в Instagram певица опубликовала две фотографии в купальнике с пляжа.
Обновлено в 07:40