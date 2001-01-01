Футбол

Игорь Акинфеев: «ЦСКА не наиграл в этом сезоне на Лигу чемпионов»Матч ТВ 14:54

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о том, заслужили ли армейцы выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Игорь Акинфеев: «ЦСКА не наиграл в этом сезоне на Лигу чемпионов»

Матч ТВ14:54

Игорь Акинфеев: «ЦСКА не наиграл в этом сезоне на Лигу чемпионов»

Sportbox.RU14:54

Акинфеев: нужно быть честным — ЦСКА на Лигу чемпионов пока не наиграл

Чемпионат14:32

Игорь Акинфеев: «Пока ЦСКА не наиграл на Лигу чемпионов»

Спорт-Экспресс14:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Футбол

Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» за 1 рубль

Обновлено в 13:00
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Футбол

СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире за €11 млн

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.
Обновлено в 15:43
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Общество

Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки

Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
Обновлено в 10:53
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Театры

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова

В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие

Умер исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев

"На 90-м году жизни 29 апреля скончался генерал-полковник Григорий Кривошеев", - сказал Дерябин.
Обновлено в 15:01
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Политика

США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию

Обновлено в 09:40
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Теннис

Шарапова ощутила себя по-настоящему русской

Обновлено в 15:31
Политика

На выборах президента Украины победил Владимир Зеленский

Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Общество

Император Японии Акихито отрёкся от престола

Японский император Акихито сегодня официально отрёкся от трона в связи с преклонным возрастом.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке

Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Космос

Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за неполадки

Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за технической неполадки.
Обновлено в 02:28
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Авто

У Bugatti осталось менее 100 гиперкаров Bugatti Chiron

Как сообщили в компании Bugatti, для покупки еще доступно около 100 гиперкаров Bugatti Chiron.
Обновлено в 14:38
Политика

США отказали в визе для поездки в ООН замглавы департамента МИД России

Посольство США не выдало визу заместителю директора департамента информации и печати МИД РФ для поездки в ООН на заседание по СМИ, сообщила во вторник журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 15:29
Космос

На Титане обнаружили огромную ледяную стену

Обновлено в 09:06
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено в 14:06
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Общество

В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым

Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Игры

Джон Бернтал стал лидером «Призраков» в новой операции Ghost Recon Wildlands

Ubisoft анонсировала скорый выпуск очередной операции Ghost Recon Wildlands, в которой появятся две новые миссии для прохождения в сюжетном режиме.
Обновлено в 12:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кирилл Набабкин
Российский футболист
Российский футболист, крайний защитник клуба ЦСКА. Выступал за молодёжную, вторую и основную сборные России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное