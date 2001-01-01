Игорь Акинфеев: «ЦСКА не наиграл в этом сезоне на Лигу чемпионов»Матч ТВ 14:54

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о том, заслужили ли армейцы выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Игорь Акинфеев: «ЦСКА не наиграл в этом сезоне на Лигу чемпионов»

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