Футбол
Игорь Акинфеев: «ЦСКА не наиграл в этом сезоне на Лигу чемпионов»Матч ТВ 14:54
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о том, заслужили ли армейцы выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
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