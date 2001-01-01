Футбол
Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»Чемпионат 07:16
В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра, сообщил официальный сайт красно-белых. Отметим, что утром на базу в Тарасовку заехал попрощаться с командой нападающий Педро Роша.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика
В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:41
Авто
Mercedes-Benz готовит к премьере маленький «Гелендваген»
По предварительным данным, кроссовер оснастят туромоторами объемом 1,3, 1,6 и 2 л с диапазоном мощностей от 160 до 300 л. с. Ожидается, что серийный образец дебютирует грядущей осенью, а продажи стартуют в конце текущего — начале следующего года.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Политика
СМИ сообщили о приказе PDVSA отключить транспондеры на танкерах
Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA дала распоряжение отключить транспондеры на танкерах, которые стоят в терминале Хосе, сообщает Argus Media со ссылкой на двух неназванных представителей компании.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге
Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Политика
Путин назначил нового посла в Австралии
С 2016 года пост занимал Григорий Логвинов Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Павловского послом в Австралии, документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 07:11
Экономика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus
Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Экономика
Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банка
В результате долларовая цена Denizbank снизилась с прошлогодних $3,2 млрд до $2,7 млрд. Стоимость в турецких лирах, напротив, выросла.
Обновлено в 06:28
Политика
Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием
Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Самаре произошел крупный пожар в ангаре
В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Общество
Аэропорт «Гагарин» объявил набор сотрудников
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта «Гагарин», функционирование «воздушной гавани» обеспечат около 20 производственных, технических и административных служб.
Обновлено в 05:24
Экономика
ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане
ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Экономика
Россия вошла в число стран с самой зарегулированной торговлей
В рамках анализа Civitta оценивали розничные рынки 13 стран, которые разделены на две подгруппы: ключевые рынки региона (Германия, Италия и Испания) и страны развивающейся Европы (Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Россия, Белоруссия, Молдавия, Сербия и Румыния).
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии
Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.
Обновлено в 05:40
Общество
В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей
Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Политика
Саакашвили рассказал о своем отношении к наркотикам
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что никогда не пробовал наркотики, но знает, что такое "ломка" - это когда "не можешь что-то строить, творить, улучшать", и после потери власти в Грузии он испытывал её достаточно сильно.
Обновлено в 06:32
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда
Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев прибыли на первое заседание суда.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Подольская и Пресняков отправили пиар-директору Началовой роскошный букет
Подписчикам пиар-директора Юлии Началовой роскошный букет тоже пришелся по душе.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт в детском саду
Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину, который готовил теракт в детском саду, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 06:33
Политика
Темнокожая женщина впервые стала мэром Чикаго
Уточняется, что она стала третьим темнокожим мэром Чикаго, второй женщиной на этом посту, а также первой женщиной нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 03:51
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Правительство подготовило законопроект о здоровом питании
Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01