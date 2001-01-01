Футбол
Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»Чемпионат 07:16
В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра, сообщил официальный сайт красно-белых. Отметим, что утром на базу в Тарасовку заехал попрощаться с командой нападающий Педро Роша.
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МИД РФ рассказал о возможном ответе на действия НАТО в Черном море
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Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
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Обновлено в 06:54
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Армия и оружие
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В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.
Обновлено 01 апреля в 16:27
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Обновлено в 06:04
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Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
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Актриса Дарья Мороз задумалась над сменой имиджа
Обновлено вчера в 05:34
Политика
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Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
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Технологии
Bloomberg: YouTube годами игнорировал «токсичный контент», пока это не стало проблемой
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Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии
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