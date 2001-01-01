Футбол
Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»Чемпионат 07:16
В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра, сообщил официальный сайт красно-белых. Отметим, что утром на базу в Тарасовку заехал попрощаться с командой нападающий Педро Роша.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
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