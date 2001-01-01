Футбол

Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»Чемпионат 07:16

В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра, сообщил официальный сайт красно-белых. Отметим, что утром на базу в Тарасовку заехал попрощаться с командой нападающий Педро Роша.
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Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»

Sportbox.RU08:27

Хавбек «Спартака» Игнатов восстановился после проблем с мышцами бедра

Sports.ru09:47

«Спартак»: Игнатов готовится к матчу с ЦСКА в общей группе, Роша попрощался с командой

Советский спорт07:52

Полузащитник «Спартака» Игнатов вернулся в общую группу перед дерби с ЦСКА

ProstoProSport07:38

Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»

Чемпионат07:16

Игнатов готовится к дерби «Спартак» - ЦСКА, Роша попрощался с командой

Спорт-Экспресс07:03

Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»

Матч ТВ08:27
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