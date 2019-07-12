Футбол

Игнатов рассказал, как относится к выбору Джикии капитаном «Спартака»Чемпионат 09:35

Спартак — Сочи
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как прошла подготовка к стартующему чемпионату России.
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Игнатов: «Надеюсь, Джикия и Зобнин поведут „Спартак“ вперед, и мы покажем игру, которую от нас ждут»

Sport24.ru09:20

Михаил Игнатов: «Надеюсь, Джикия и Зобнин поведут нас вперед в этом сезоне»

Sportbox.RU09:41

Михаил Игнатов: «Надеюсь, Джикия и Зобнин поведут нас вперед в этом сезоне»

Матч ТВ09:41

Футболист «Спартака» Игнатов положительно оценил выбор Джикии новым капитаном команды

ТАСС09:49

Игнатов рассказал, как относится к выбору Джикии капитаном «Спартака»

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Игнатов: Джикия – отличный выбор капитана для «Спартака»

РИА Новости09:56

Михаил Игнатов: «Надеюсь, новички скоро адаптируются и нам помогут»

Спорт-Экспресс09:34
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
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Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
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Обновлено в 09:20
Наука

Затонувшую подводную лодку К-278 «Комсомолец» сняли на видео

Норвежский институт морских исследований опубликовал видео затонувшей подлодки К-278 "Комсомолец" (ниже).
Обновлено в 09:13
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Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии

Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
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Происшествия

Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

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Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

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В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
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Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Обновлено в 03:25
Происшествия

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Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
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Общество

Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
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Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Сочи».
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