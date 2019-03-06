Футбол

Игнатов и Ломовицкий не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»Советский спорт 11:38

Урал — Спартак
завтра
в 09:00
Кубок России, Четвертьфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Как сообщает клубная пресс-служба, Ломовицкий получил ушиб стопы в матче с Краснодаром, а у Игнатова спазм мышцы бедра. Отмечается, что оба игрока остались в Тарасовке и будут заниматься по индивидуальной программе.
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