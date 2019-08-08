Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев настроен покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Президент «быков» Сергей Галицкий не намерен продавать футболиста. Сейчас к 20-летнему форварду самый активный интерес проявляет московское «Динамо».

с чего всё началось

20-летний футболист хотел бы перейти в другую команду до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает Чемпионат.com, Игнатьевым активно интересуется московское "Динамо", готовое предложить форварду хорошие условия.

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