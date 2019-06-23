Футбол

Игнатьев возобновил тренировки с «Локомотивом»Спорт-Экспресс 05:22

Защитник Владислав Игнатьев присоединился к "Локомотиву", который проводит сборы в Австрии, информирует официальный сайт москвичей. 32-летний россиянин пропустил последние игры чемпионата России из-за повреждения коленного сустава.
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Мурило завтра присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Sport24.ru13:55

Игнатьев приехал на сборы «Локомотива»

Газета.Ru07:09

Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»

Чемпионат06:32

Игнатьев вернулся к тренировкам с командой на сборе «Локомотива» в Австрии

РИА Новости06:04

Игнатьев вернулся в общую группу «Локомотива»

Матч ТВ05:35

Игнатьев вернулся в общую группу «Локомотива»

Sportbox.RU05:35

Игнатьев возобновил тренировки с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс05:22
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
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Протестующие в Грузии провели новую акцию возле здания парламента в Тбилиси.
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