Футбол
Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»Чемпионат 06:32
Сегодня, 23 июня, стало известно, что Игнатьев продлил контракт с московским «Локомотивом». Срок действия нового соглашения не уточняется. Помимо Игнатьева новые контракты с «железнодорожниками» заключили голкипер Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:49, Вашингтон
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Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».
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