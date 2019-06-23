Футбол

Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»Чемпионат 06:32

Сегодня, 23 июня, стало известно, что Игнатьев продлил контракт с московским «Локомотивом». Срок действия нового соглашения не уточняется. Помимо Игнатьева новые контракты с «железнодорожниками» заключили голкипер Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев.
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Игнатьев присоединился к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Sport24.ru06:12

Игнатьев приехал на сборы «Локомотива»

Газета.Ru07:09

Игнатьев возобновил тренировки с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс05:22

Игнатьев вернулся к тренировкам с командой на сборе «Локомотива» в Австрии

РИА Новости06:04

Игнатьев вернулся в общую группу «Локомотива»

Матч ТВ05:35

Игнатьев вернулся в общую группу «Локомотива»

Sportbox.RU05:35

Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»

Чемпионат06:32
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