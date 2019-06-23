Футбол

Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»Чемпионат 06:32

Сегодня, 23 июня, стало известно, что Игнатьев продлил контракт с московским «Локомотивом». Срок действия нового соглашения не уточняется. Помимо Игнатьева новые контракты с «железнодорожниками» заключили голкипер Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев.
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Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»

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«Локомотив» продлил контракты четырех игроков

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