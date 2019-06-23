Футбол
Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»Чемпионат 06:32
Сегодня, 23 июня, стало известно, что Игнатьев продлил контракт с московским «Локомотивом». Срок действия нового соглашения не уточняется. Помимо Игнатьева новые контракты с «железнодорожниками» заключили голкипер Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:14, Вашингтон
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Авто
Посмотрите, как выглядел бы среднемоторный Dodge Viper
Независимый автомобильный дизайнер Абимелек Ареллано решил замахнуться на американский спорткар Dodge Viper и сделал ему операцию по трансплантации «сердца» --- к сожалению, лишь на экране компьютера.
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Футбол
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Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры.
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Общество
Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»
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Nikon заинтересовалась машинным зрением и глубоким обучением
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Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.
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