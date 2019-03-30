Футбол

Игнатьев: в эпизоде с пенальти в ворота «Динамо» мою ногу заделиЧемпионат 10:09

Динамо — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Тони Шуньич
24′
Евгений Марков
51′
54′
Игорь Денисов
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
Кирилл Панченко
60′
64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
76′
81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
86′
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Контакт в эпизоде, за который назначили пенальти, был. Мне ногу задели, из-за чего я потерял равновесие. О том, что «Локомотив» вышел на второе место, никто не думает.
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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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