Футбол
Игнатьев: в эпизоде с пенальти в ворота «Динамо» мою ногу заделиЧемпионат 10:09
Тони Шуньич
|24′
Евгений Марков
|51′
|54′
Игорь Денисов
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
Кирилл Панченко
|60′
|64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
|69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
|76′
|81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
|86′
|90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
22
Жоаозиньо
6
Юсупов
5
Тетте
78
Липовой
48
Луценко
8
Панченко
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
3
Идову
7
Крыховяк
21
Кварацхелия
6
Баринов
96
Жемалетдинов
24
Эдер
11
Миранчук
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
Контакт в эпизоде, за который назначили пенальти, был. Мне ногу задели, из-за чего я потерял равновесие. О том, что «Локомотив» вышел на второе место, никто не думает.
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