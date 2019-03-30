Игнатьев: в эпизоде с пенальти в ворота «Динамо» мою ногу заделиЧемпионат 10:09

Контакт в эпизоде, за который назначили пенальти, был. Мне ногу задели, из-за чего я потерял равновесие. О том, что «Локомотив» вышел на второе место, никто не думает.

Игнатьев: в эпизоде с пенальти в ворота «Динамо» мою ногу задели

Политика Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.

Происшествия В Петербурге со льда Финского залива спасли 89 рыбаков В Петербурге спасатели сняли со льда Финского залива 89 рыбаков.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.

Футбол «Страсбур» стал обладателем Кубка французской лиги «Страсбур» в четвертый раз за свою историю стал победителем Кубка французской лиги.

Футбол Геркус рассказал о причинах падения уровня чемпионата России Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями об уровне Российской Премьер-Лиги.

Политика На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия» На официальном сайте президента Петра Порошенко появилась петиция, в которой предлагается изменить нормы написания слова "Россия" в украинском языке.

Общество Medya Günlüğü (Турция): затруднения с буквой «г» в русском языке (Medya Gunlugu) Русские считают, что они отличаются от всех остальных и не похожи ни на одну другую страну или народ.

Авто Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.

Политика Спецназ Службы безопасности Украины вышел на улицы Сотрудники спецподразделения «А» Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц.

Футбол «Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.

Армия и оружие Армия Израиля зафиксировала запуск пяти ракет из сектора Газа «Вслед за срабатыванием сирен в Эшколе были идентифицированы запуски пяти ракет из сектора Газа по израильской территории», — указывается в заявлении.

Происшествия В Третьяковке сработала сигнализация В Третьяковской галерее на Крымском валу сработала сигнализация.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.

Экономика Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114 Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.

Происшествия В Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта Немецкая полиция провела антитеррористические рейды в ряде городов на западе Германии, задержаны несколько подозреваемых.

Шоу-бизнес Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в киевском международном аэропорту Борисполь.

Экономика «Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.

Армия и оружие Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12 Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.

Музыка Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде Рок-группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде. Об этом в субботу в Twitter сообщил вокалист коллектива Мик Джаггер.