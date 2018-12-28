Футбол

Игнатьев признан лучшим игроком «Краснодара» в декабре
РИА Новости
04:26

Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам декабря, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. В ходе опроса Игнатьев получил 36,6% голосов.
РИА Новости04:26

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Игнатьев признан лучшим игроком «Краснодара» в декабре

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Игнатьев признан лучшим футболистом «Краснодара» в декабре

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