Футбол
Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам декабря, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. В ходе опроса Игнатьев получил 36,6% голосов.
РИА Новости04:26
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Политика
Россия и Британия договорились восстанавливать численность дипломатов
Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москва и Лондон договорились постепенно восстанавливать численность дипломатических ведомств в предстоящем году, передает ТАСС.
Обновлено в 06:03
Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
В пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ отчитались о завершении строительства заграждения на границе с Украиной.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Политика
Кремль считает беспочвенными опасения РУСАДА о спортивной изоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по поводу возможной спортивной изоляции страны.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Обновлено в 05:02
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в курдский город Манбидж
Как 28 декабря передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление генштаба сирийской армии, в городе поднят государственный флаг.
Обновлено в 04:41
Политика
В Кремле отреагировали на публикацию данных журналистов BBC
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к ответной публикации данных журналистов британского BBC.
Обновлено в 04:48
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Политика
В Раде назвали «фатальную ошибку» Порошенко
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин в эфире ток-шоу "События дня с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "НАШ" рассказал, какую "фатальную ошибку" совершил Петр Порошенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Пашинян и Путин не договорились о цене на газ
Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».
Обновлено в 05:05
Общество
Самарский министр посоветовала малоимущим семьям завести огород
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, посоветовавшая женщинам разводить огороды, чтобы прокормить детей, извинилась за свои слова.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Кремль приветствует возвращение Манбиджа под контроль Дамаска
Возвращение курдских районов Сирии под контроль сирийского правительства является позитивной тенденцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Минобороны оценило трофеи вермахта для переплавки в ступени храма
Для переплавки в ступени главного храма Вооруженных сил в Кубинке не будут использованы трофеи вермахта, имеющие историческую ценность или хранящиеся в музеях, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие
СМИ сообщили о первом полете модернизированного ТУ-22М3М
Бомбардировщик вылетел с аэродрома авиазавода им. Горбунова в Казани.
Обновлено в 06:25
Политика
В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко
В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
30-летняя россиянка задержана в Финляндии по запросу США. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Финляндии.
Обновлено в 02:18
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
У родственников вице-мэра Москвы нашли пентхаусы на 1,5 млрд рублей
Как выяснила «Медуза», рыночная стоимость недвижимости составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин перед Новым годом пожелал стойкости арестованному Кочаряну
В сообщении, размещенном на странице в сети Facebook, отмечается, что Путин пожелал находящемуся под арестом Кочаряну доброго здоровья, стойкости и крепости духа.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен
Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Apple запатентовала гибкий смартфон
Обновлено в 03:24
Политика
Лавров прокомментировал вывод войск США из Сирии
Слова американских властей зачастую расходятся с делами, поэтому следует дождаться реальных действий США по выводу войск из Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:16
Политика
Кремль опроверг данные о военнопленных в России
Военнопленных в России нет, не являются ими и задержанные близ Керченского пролива украинские моряки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:15
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29