Футбол
Игнатьев приехал на сборы «Локомотива»Газета.Ru 07:09
Хавбек московского "Локомотива" Владислав Игнатьев присоединился к столичной команде, сообщает "Советский спорт". По информации официального сайта "Локо" в данный момент футболисты находятся на сборах в Австрии.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия
В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре
Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.
Обновлено в 09:17
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Политика
Семилетняя крымчанка попросила Зеленского освободить ее отца
Семилетняя девочка из Севастополя обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать освобождению ее отца, которого задержали в начале месяца при пересечении украинской границы.
Обновлено в 04:45
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к интернету
Ранее 23 июня Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммите стран G-20, который в 2019 году пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:46
Технологии
Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы
Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Общество
В Чехии вновь запустили второй энергоблок АЭС «Дукованы»
После плановой остановки для замены 20% топлива и реконструкции некоторых элементов оборудования в воскресенье был вновь запущен второй энергоблок АЭС "Дукованы", находящейся на юго-востоке Чехии, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
Обновлено в 07:30
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Спартак» хочет приобрести 21-летнего игрока сборной Алжира
Обновлено в 08:53
Футбол
Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09
Политика
Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец
В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Политика
СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно
В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Футбол
Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»
Обновлено 21 июня в 11:00
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой
Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
Политика
Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Джанабаева трогательно поздравила Меладзе с днём рождения
Бывшая участница коллектива «ВИА ГРА» Альбина Джанабаева трогательно поздравила мужа Валерия Меладзе с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Инвалид на костылях пырнул ножом иностранца в Петербурге
Двое иностранцев распивали спиртные напитки в кафе в Петербурге. В процессе к ним подошел мужчина на костылях без ноги.
Обновлено в 07:16
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Авто
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами
Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
По мнению парламентария, действенным ответом на события в грузинской столице станут экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 08:14