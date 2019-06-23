Игнатьев приехал на сборы «Локомотива»Газета.Ru 07:09

Хавбек московского "Локомотива" Владислав Игнатьев присоединился к столичной команде, сообщает "Советский спорт". По информации официального сайта "Локо" в данный момент футболисты находятся на сборах в Австрии.

Происшествия В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Финансы Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35% За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.

Политика ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).

Политика Семилетняя крымчанка попросила Зеленского освободить ее отца Семилетняя девочка из Севастополя обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать освобождению ее отца, которого задержали в начале месяца при пересечении украинской границы.

Политика Песков рассказал об отношении Путина к интернету Ранее 23 июня Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммите стран G-20, который в 2019 году пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.

Технологии Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.

Общество В Чехии вновь запустили второй энергоблок АЭС «Дукованы» После плановой остановки для замены 20% топлива и реконструкции некоторых элементов оборудования в воскресенье был вновь запущен второй энергоблок АЭС "Дукованы", находящейся на юго-востоке Чехии, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Футбол Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».

Политика Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.

Политика Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Политика СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».

Происшествия В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Музыка Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

Общество Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.

Шоу-бизнес Джанабаева трогательно поздравила Меладзе с днём рождения Бывшая участница коллектива «ВИА ГРА» Альбина Джанабаева трогательно поздравила мужа Валерия Меладзе с днём рождения.

Происшествия Инвалид на костылях пырнул ножом иностранца в Петербурге Двое иностранцев распивали спиртные напитки в кафе в Петербурге. В процессе к ним подошел мужчина на костылях без ноги.

Политика Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Авто Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.