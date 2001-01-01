В своем «Инстаграме» в разделе сторис Игнатьев выложил фотографию горящего леса. В своем обращении футболист поздравил всех болельщиков «Краснодара» с победой. «Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров», — написал Игнатьев.

Спорт день за днем

Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожары

Политика Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.

Общество Умер венесуэльский художник Карлос Крус-Диес Венесуэльский художник, один из основоположников оптического искусства Карлос Крус-Диес умер во Франции в возрасте 95 лет.

Футбол Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.

Политика Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Политика На Украине призвали ввести войска в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал Украину ввести войска в Россию.

Футбол Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Происшествия У больницы, куда госпитализировали Алексея Навального, задержали корреспондента Дождя Алексея Навального госпитализировали утром 28 июля из спецприемника в клиническую больницу имени В.В. Виноградова.

Общество Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.

Автоспорт Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Происшествия Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области.

Автоспорт Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.

Космос Робот «Федор» стал автором блога в Twitter Антропоморфный робот Skybot F-850, ранее известный как робот «Федор», получил собственный Twitter-аккаунт, где рассказывает о подготовке к полету.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Политика В РФ нашли причину протеста Украины из-за поездки Медведева в Крым Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова.

Происшествия В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.

Экономика Назван решающий месяц для «Северного потока-2» Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.

Футбол ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти 11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.

Здоровье Чем опасно лечение пищевой содой, рассказали врачи Некоторые люди пищевую соду применяют не только в качестве кулинарной добавки, но и решают многие вопросы в доме, огороде, а также квартире, сообщает портал «Стерлеград» со ссылкой на newstes.ru.

Шоу-бизнес Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего мужа Ильи Хорошилова.