Лесные пожары

Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожарыНева Спорт вчера в 15:27

В своем «Инстаграме» в разделе сторис Игнатьев выложил фотографию горящего леса. В своем обращении футболист поздравил всех болельщиков «Краснодара» с победой. «Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров», — написал Игнатьев.
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Футболист «Краснодара» Игнатьев попросил помощи в борьбе с лесными пожарами в Сибири

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