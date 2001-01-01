В своем «Инстаграме» в разделе сторис Игнатьев выложил фотографию горящего леса. В своем обращении футболист поздравил всех болельщиков «Краснодара» с победой. «Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров», — написал Игнатьев.

Спорт день за днем

Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожары

Экономика «Росгеология» просится в арктическую разведку Господин Горьков, который возглавил "Росгеологию" в апреле, в презентации отмечает, что "значительная" ресурсная база в Арктике "не в полной мере вовлечена в освоение", а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов "не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики".

Армия и оружие Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3» Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.

Политика Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми» Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".

Происшествия Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.

Происшествия СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии В американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.

Политика В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.

Политика Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Армия и оружие В Петербурге прошел главный военно-морской парад В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Общество Каждый второй россиянин отказался оформлять электронный паспорт Опрос показал: 59 процентов респондентов пока не готовы отказаться от бумажных удостоверений личности в пользу электронных.

Автоспорт Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".

Футбол Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Технологии Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.

Здоровье В Красноярске сезон клещей пошёл на спад Всего с начала сезона зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей.

Происшествия В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Политика Трамп решил сменить главу Национальной разведки США Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.

Энергетика «Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.

Общество В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.

Общество СМИ: Японская авиакомпания ANA с 2020 года начнет полеты во Владивосток Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщила в понедельник газета "Никкэй".

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.