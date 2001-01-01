Лесные пожары
Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожарыНева Спорт 15:27
В своем «Инстаграме» в разделе сторис Игнатьев выложил фотографию горящего леса. В своем обращении футболист поздравил всех болельщиков «Краснодара» с победой. «Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров», — написал Игнатьев.
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