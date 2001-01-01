Лесные пожары
Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожарыНева Спорт вчера в 15:27
В своем «Инстаграме» в разделе сторис Игнатьев выложил фотографию горящего леса. В своем обращении футболист поздравил всех болельщиков «Краснодара» с победой. «Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров», — написал Игнатьев.
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Иван Игнатьев - о пожарах в Сибири: «Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос»
Спорт-Экспрессвчера в 14:41
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:27, Вашингтон
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