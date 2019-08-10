Футбол

Игнатьев попал в старт «Краснодара» на матч с «Рубином»Матч ТВ 10:42

«Краснодар» на своем поле примет «Рубин» в матче 5-го тура чемпионата России.
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