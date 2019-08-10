Футбол
Игнатьев попал в старт «Краснодара» на матч с «Рубином»Матч ТВ 10:42
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Политика
Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
Обновлено в 11:46
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Кино
Сергей Безруков рассказал о съемках спортивной драмы «Мистер Нокаут»
Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал в Инстагараме о съемках спортивной драмы с рабочим названием "Мистер Нокаут".
Обновлено в 10:31
Религия
РПЦ изложила условия для принятия «русского экзархата»
Русская православная церковь (РПЦ) примет в свой состав архиепископию русских приходов в Западной Европе на условиях, которые изложены в написанном по благословению патриарха Кирилла письме руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям митрополита Антония (Севрюка) к главе «русского экзархата» архиепископу Иоанну (Ренетто).
Обновлено в 11:21
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Происшествия
В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека
Автомобили "Лада" и Volkswagen столкнулись в субботу на 235-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, в результате ДТП два человека погибли и двое госпитализированы в состоянии комы, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 10:23
Политика
Оппозиционеры подрались на митинге в Москве из-за украинского флага
10 августа на проспекте академика Сахарова прошел митинг, в ходе которого несколько участников акции подрались из-за украинского флага, видео опубликовано на Youtube.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Контуженный в 2014 военнослужащий ВСУ: Российская армия приняла нас за спецназ США
Журавлёва пригласили в качестве человека, который в июле 2014 года поднимал украинский флаг над Славянском.
Обновлено в 13:15
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении позиций ВСУ возле Мариуполя
Бойцы ВСУ укрепляют позиции и наращивают силы около Мариуполя, заявил руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 12:16
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Apple заплатит $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone
Apple предлагает рекордную премию в 1 млн долларов пользователям, которые найдут недостатки в системе безопасности iPhone.
Обновлено в 00:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО
"Роспотребнадзором с 1 июля 2019 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китай, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Пятеро сотрудников Росатома погибли при испытаниях нового двигателя
Испытание жидкостной реактивной двигательной установки закончилось гибелью пятерых сотрудников Росатома, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Культура
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенстве
Футболисты молодежной команды московского "Локомотива" обыграли сверстников из екатеринбургского "Урала" в матче 5-го тура первенства России.
Обновлено в 10:01
Футбол
Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России
Обновлено в 13:15
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Обновлено в 12:45
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26