«Краснодар» на своем поле примет «Рубин» в матче 5-го тура чемпионата России.

Игнатьев попал в старт «Краснодара» на матч с «Рубином»

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