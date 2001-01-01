Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»Матч ТВ 12:03

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.

Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»

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