Футбол
Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»Матч ТВ 12:03
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Политика
Верховная рада озаботилась правами коренных народов России
В пояснительной записке к документу уточняется, что данным заявлением парламент желает привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации» в целях усиления давления на Россию, чтобы государство прекратило допускать эти нарушения.
Обновлено в 07:52
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
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Обновлено в 09:04
Экономика
Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Наука
Микробы могут быть наиболее очевидным признаком жизни на Марсе
Обновлено в 03:59
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 11:00
Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Финансы
Россияне начали массово скупать валюту
В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Политика
Гройсман прокомментировал отказ Рады в его отставке
Напомним, ранее Верховная рада Украины отказала премьер-министру Владимиру Гройсману в отставке по итогам голосования, согласно которому отставку поддержали лишь 97 депутатов при необходимом минимуме поддержки 226 человек.
Обновлено в 08:14
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса»
Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.
Обновлено в 06:04
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат»
В период с 2019 по 2021 год Минобороны России проведет два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
Обновлено в 13:35
Космос
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи
Обновлено в 13:58
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Общество
Опрос показал, где в России больше всего ненавидят москвичей
В России проведен опрос, показавший, в каком городе России испытывают самую сильную неприязнь к жителям столицы.
Обновлено в 12:03
Политика
Захарова сравнила заявления США по Ирану с потоком кислотного дождя
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление специального представителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука о готовности применить военную силу в качестве ответной меры против Ирана, отметила, что агрессивные действия Соединенных Штатов по всему миру выходят за все мыслимые рамки.
Обновлено в 13:05