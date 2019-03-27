Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском вчера в 07:01

«Краснодар» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором говорится о продлении контракта с нападающим Иваном Игнатьевым. Sport24 дозвонился до игрока, который опроверг подписание нового соглашения.

с чего всё началось

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.

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