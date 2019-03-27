Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском вчера в 07:01
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.
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с чего всё началось
«Краснодар» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором говорится о продлении контракта с нападающим Иваном Игнатьевым. Sport24 дозвонился до игрока, который опроверг подписание нового соглашения.Sport24.ruвчера в 06:42
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«Краснодар» vs Игнатьев: новый скандал? Чалов собрался в АПЛ? Дацик vs Емельяненко: когда бой?
Спорт-Экспрессвчера в 11:00
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