Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском 07:01

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.

Происшествия Один из фигурантов дела Абызова сбежал за границу Один из фигурантов оргпреступной группировки бывшего министра России по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова — Сергей Ильичев — объявлен в розыск.

Шоу-бизнес Алика Смехова выполнила свою программу материнства В рамках интервью актриса Алика Смехова, которая является счастливой матерью двух сыновей Артема и Макара, заявила, что выполнила свою программу материнства и более не планирует рожать.

Происшествия За призыв к терроризму псковский депутат оштрафован на 700 тысяч Накануне депутат поселения Остров Псковской области Аркадий Марков был оштрафован на 700 тысяч рублей.

Армия и оружие Трамп назначил командующего Космическими силами США Глава Белого дома Дональд Трамп назначил на должность командующего Космическими силами Соединенных Штатов генерала ВВС Джона Реймонда.

Политика ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир» ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Армия и оружие Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.

Политика ЦИК принял решение по поводу не доставшегося Грудинину мандата Центризбирком РФ принял решение по поводу вакантного депутатского мандата, который комиссия ранее отказалась передавать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину.

Армия и оружие Индия сбила спутник и объявила себя космической державой Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Экономика Совфед одобрил закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Представляя закон другим сенаторам, председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что его принятие позволит обеспечить начисление и выплату сумм индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх величины установленного в каждом регионе России прожиточного минимума пенсионера.

Происшествия Грузинскому пастуху дали пожизненное за убийство американской семьи Суд присяжных заседателей Горийского районного суда Грузии приговорил 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури к пожизненному лишению свободы за убийство семьи Смит из США.

Политика Гройсман заявил о незаконности перелета Бойко и Медведчука из Киева в Москву Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проверить, каким образом лидер оппозиции Юрий Бойко и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук осуществили перелет из Киева в Москву прямым рейсом, что запрещено украинским законом.

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Политика Вакарчук призвал жителей Украины голосовать «не по приколу» Певец Святослав Вакарчук обратился к гражданам Украины с просьбой серьёзно отнестись к выборам президента страны.

Происшествия Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.

Авто Peugeot привезет в Россию дизельный лифтбек Peugeot 508 Согласно опубликованному Одобрению типа транспортного средства, на российском рынке Peugeot 508 будет предлагаться только в кузове «лифтбек», напомним, на рынке Европы модель также представлена ещё и в кузове «универсал».

Наука Учёные открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере Коллаборация LHCb, отвечающая за один из четырех основных экспериментов, которые осуществляются при помощи Большого адронного коллайдера, сообщает об обнаружении нескольких экзотических элементарных частиц.

Политика За Кемеровской областью официально закрепили наименование Кузбасс "Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Политика Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Здоровье В Воронеже число заболевших корью увеличилось до 12 Число заболевших корью в Воронеже выросло до 12 человек. Среди них — 11 детей и 1 взрослый. Все заболевшие не были привиты.

Культура ТНТ4 выиграл два золота на европейском PROMAX Креативщики ведущих европейских СМИ собрались в столице Нидерландов, чтобы вспомнить и премировать лучшие промокампании за прошедший год.

Общество В Новой Москве снесли незаконную гостиницу на дереве Поясняется, что в поселении Московском была обнаружена самовольная постройка в виде дерева, на ветвях которого функционировал отель.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.

Общество Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.