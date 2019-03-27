Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском 07:01
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
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Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Политика
Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам
Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:50
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
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Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
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Экономика
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Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обновлено в 08:32
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Экономика
Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсий
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации.
Обновлено в 05:08
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мясной фарш
По ГОСТу говяжий фарш относится к продукту категории В. Как поясняют в Роскачестве, это значит, что в фарше по стандарту должно быть не меньше 60% мышечной ткани.
Обновлено в 04:32
Кино
Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Общество
Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100
Обновлено в 08:33
Футбол
Рамос: «Я не возвращал Зидана в „Реал“»
Защитник "Реала" Серхио Рамос высказался по поводу возвращения на тренерский мостик Зинедина Зидана.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Заявления экс-сотрудника СБУ В понедельник, 25 марта, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве сообщил, что Киев с самого начала не собирался разрешать конфликт в Донбассе мирным путем.
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Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Происшествия
Новый фигурант появился в деле полковника Захарченко
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях
Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
Обновлено в 09:18
Экономика
Цифровые профили россиян протестируют на кредитах, ОСАГО и КАСКО
Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян будет запущен в апреле-мае 2019 года.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Избивших DJ Smash накажут на 11 миллионов
Суд в Перми определил размер компенсации, которую должны выплатить избившие DJ Smash (Андрея Ширмана) экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его приятель Сергей Ванкевич, передает РИА "Новости"
Обновлено в 07:20
Экономика
Россияне испугались за свою жизнь на пенсии
Например, на 17 процентов подскочило число вопросов об ИПП — продукте Сбербанка, который должен помочь клиенту сохранить привычный уровень жизни и потребления после выхода на пенсию.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Обновлено в 04:14
Экономика
«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом Арбате
«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате.
Обновлено в 08:11
Хоккей
«Авангард» продолжит играть в Восточной конференции
«Авангард» дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина в этом сезоне, где сыграет против «Салавата Юлаева».
Обновлено в 04:53