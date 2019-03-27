Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском 07:01

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.

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