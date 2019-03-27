Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском 07:01
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:38, Ашберн
Футбол
Варга: ищем варианты работы для Венгера, он уже был готов тренировать в России
Известный агент Шандор Варга отметил, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который является клиентом агентства Base Soccer Agency, был готов продолжить тренерскую деятельность в России.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Дворкович и Волошин поручились за Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович и бывший советник российского президента Владимира Путина Александр Волошин поручились перед судом за экс-министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
В США могут запретить продажу iPhone
Qualcomm в долгу не осталась и уже в июле 2017 г. пожаловалась на Apple за нарушение шести ее патентов и потребовала запретить продажи в США некоторых моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:58
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
Обновлено в 07:03
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Экономика
Минтруд предложил уменьшить размер пенсий
В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда
Суд в Вильнюсе в среду, 27 марта, признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Кипрский офшор из дела Абызова начал менять регистрационные данные
27 марта компания начала менять регистрационные данные, выяснила «Медуза», запросив сведения об офшоре в кипрском реестре.
Обновлено в 11:03
Политика
Орешкин назначен куратором Тывы
Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено в 10:47
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Авто
Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет
Как сообщили в «РГ», дизайн кабриолета Aurus выполнен в стилистике седана Senat S600, но с той лишь разницей, что вместо обычной крыши будет складная, а в центре салона появится регулируемый поручень для езды стоя.
Обновлено в 10:25
Кино
Минобороны создаст собственную армейскую киностудию
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Хоккей
Что обсуждалось на совете директоров КХЛ
Несмотря на существующую стратегию и тяжёлое состояние некоторых клубов, КХЛ приняла решение допустить все 25 команд до участия в следующем сезоне.
Обновлено в 10:31
Политика
Шутка Путина над охранником попала на видео
Обновлено в 10:56
Космос
Первый запуск китайской частной ракеты OS-M закончился неудачей
Китайская частная компания OneSpace впервые запустила ракету OS-M со спутником Lingque 1B на борту, однако во время запуска произошла нештатная ситуация и ракета не смогла вывести груз на орбиту.
Обновлено в 06:18