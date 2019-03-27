Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском 07:01

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.
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Игнатьев вернется к тренировкам с основной командой «Краснодара» 28 марта

Sport24.ru09:03

«Краснодар» vs Игнатьев: новый скандал? Чалов собрался в АПЛ? Дацик vs Емельяненко: когда бой?

Спорт-Экспресс11:00

СМИ сообщили, когда Игнатьев вернется к тренировкам с основой «Краснодара»

Матч ТВ09:23

«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Иваном Игнатьевым

Чемпионат08:18

СМИ: Игнатьев будет получать в ФК «Краснодар» 700 тыс. рублей в месяц

Кубань 2407:43

Игнатьев вернется к тренировкам с «Краснодаром» 28 марта

Sports.ru09:47

ФК «Краснодар» просит журналистов не беспокоить Игнатьева

Bobsoccer06:07
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Футбол

Варга: ищем варианты работы для Венгера, он уже был готов тренировать в России

Известный агент Шандор Варга отметил, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который является клиентом агентства Base Soccer Agency, был готов продолжить тренерскую деятельность в России.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика

Дворкович и Волошин поручились за Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович и бывший советник российского президента Владимира Путина Александр Волошин поручились перед судом за экс-министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Гаджеты

В США могут запретить продажу iPhone

Qualcomm в долгу не осталась и уже в июле 2017 г. пожаловалась на Apple за нарушение шести ее патентов и потребовала запретить продажи в США некоторых моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:58
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

Обновлено в 07:03
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Обновлено в 10:50
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Экономика

Минтруд предложил уменьшить размер пенсий

В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В офис московского «Яблока» пришла полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда

Суд в Вильнюсе в среду, 27 марта, признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Кипрский офшор из дела Абызова начал менять регистрационные данные

27 марта компания начала менять регистрационные данные, выяснила «Медуза», запросив сведения об офшоре в кипрском реестре.
Обновлено в 11:03
Политика

Орешкин назначен куратором Тывы

Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено в 10:47
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Авто

Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет

Как сообщили в «РГ», дизайн кабриолета Aurus выполнен в стилистике седана Senat S600, но с той лишь разницей, что вместо обычной крыши будет складная, а в центре салона появится регулируемый поручень для езды стоя.
Обновлено в 10:25
Кино

Минобороны создаст собственную армейскую киностудию

Обновлено вчера в 13:28
Космос

Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты

Обновлено в 08:45
Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Хоккей

Что обсуждалось на совете директоров КХЛ

Несмотря на существующую стратегию и тяжёлое состояние некоторых клубов, КХЛ приняла решение допустить все 25 команд до участия в следующем сезоне.
Обновлено в 10:31
Политика

Шутка Путина над охранником попала на видео

Обновлено в 10:56
Космос

Первый запуск китайской частной ракеты OS-M закончился неудачей

Китайская частная компания OneSpace впервые запустила ракету OS-M со спутником Lingque 1B на борту, однако во время запуска произошла нештатная ситуация и ракета не смогла вывести груз на орбиту.
Обновлено в 06:18
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