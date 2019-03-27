Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском 07:01

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.
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«Сочи» продлил контракты с Ахметовым и Жилиным

Спорт-Экспресс14:15

СМИ сообщили, когда Игнатьев вернется к тренировкам с основой «Краснодара»

Матч ТВ09:23

Владимир Быстров: «„Краснодару“ и Игнатьеву необходимо искать компромисс»

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«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Иваном Игнатьевым

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Игнатьев вернется к тренировкам с основной командой «Краснодара» 28 марта

Sport24.ru09:03

СМИ: Игнатьев будет получать в ФК «Краснодар» 700 тыс. рублей в месяц

Кубань 2407:43

Игнатьев вернется к тренировкам с «Краснодаром» 28 марта

Sports.ru09:47
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Происшествия

14-летнюю «Мисс Подмосковья» изнасиловали на 25-м этаже новостройки

В "Прямой эфир" пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты и вице-мисс конкурса "Юная красавица Подмосковья".
Обновлено в 11:38
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Общество

Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Авто

Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей

Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта, сообщили в СП Ford Sollers.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Экс-министра Абызова выманили из Италии, чтобы задержать в России

Экс-министра Абызова выманили из-за границы, чтобы задержать в России по делу о мошенничестве.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Шойгу рассказал о получении новых кораблей ВМФ до 2027 года

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВМФ России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов в рамках госпрограммы.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Политика

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

Приговоры Одним из первых приговоры озвучили бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову, их приговорили заочно к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 10:13
Кино

Почему стоит запретить фильм Лунгина об Афганистане, рассказал сенатор

Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Баскетбол

«Нижний Новгород» уступил в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Антверпену» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 68:83.
Обновлено в 13:42
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Хоккей

Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Наука

Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий

По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»

В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Политика

Лукашенко уволил вице-премьера и министра из-за коров

Обновлено в 14:16
Политика

В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Политика

Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку

Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.
Обновлено в 13:52
Политика

США заблокируют российский газ в Европе

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено вчера в 01:31
Культура

Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров

Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.
Обновлено в 12:33
Авто

KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений

Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Дональд Трамп дал указание совершить полёт на Луну в ближайшие 5 лет

Обновлено в 01:19
Футбол

Опубликовано расписание Международного кубка чемпионов

Стало известно расписание игр Международного кубка чемпионов-2019, который пройдет с 16 июля по 10 августа.
Обновлено в 11:13
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