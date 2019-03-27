Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском 07:01
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне
Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Общество
«Кузбасской ярмарке» в Новокузнецке добавят 4,5 гектара площадей
Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов вместе со своими заместителями провели выездное заседание на территории "Кузбасской ярмарки", чтобы подготовиться к главному выставочному мероприятию – Международной специализированной выставке "Уголь России и Майнинг" 2019 года.
Обновлено в 08:57
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта по делу Абызова
Суд арестовал бывшего генерального директора группы RU-COM Николая Степанова — одного из фигурантов дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, главным обвиняемым по которому проходит экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов.
Обновлено в 12:25
Гаджеты
В WhatsApp появится новый режим
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию под названием "темный режим" в версии программы на платформе Android.
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
Кино
Студия Marvel опубликовала новые постеры к фильму «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала на официальном веб-сайте новые постеры к готовящемуся фильму под названием «Мстители: Финал».
Обновлено в 07:13
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы
Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено в 06:24
Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Авто
Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Казахстане разбился вертолет с 13 военными
Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество
Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций
В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.
Обновлено в 17:52
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
54-летняя Алена Апина заметно похорошела, отказавшись от макияжа
Алена Апина в последнее время часто подвергалась критике из-за своего внешнего вида: то кому-то не нравились откровенные образы звезды, то фанаты были недовольны располневшей фигурой певицы.
Обновлено в 06:00
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации Мораеса
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.
Обновлено в 14:21
Происшествия
СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании
Представитель Следственного комитета заявил в ходе заседания в Басманном суде по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании.
Обновлено в 11:50
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32