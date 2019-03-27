Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском 07:01

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.
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Владимир Быстров: «„Краснодару“ и Игнатьеву необходимо искать компромисс»

Bobsoccer12:09

СМИ: Игнатьев не сможет летом покинуть «Краснодар» за фиксированную сумму

Матч ТВ16:40

Игнатьев потерял право покинуть «Краснодар» летом за фиксированную сумму

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«Краснодар» vs Игнатьев: новый скандал? Чалов собрался в АПЛ? Дацик vs Емельяненко: когда бой?

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Игнатьев вернется к тренировкам с основной командой «Краснодара» 28 марта

Sport24.ru09:03

СМИ: Игнатьев будет получать в ФК «Краснодар» 700 тыс. рублей в месяц

Кубань 2407:43
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Космос

США намерены установить постоянное присутствие на Луне

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Политика

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Общество

«Кузбасской ярмарке» в Новокузнецке добавят 4,5 гектара площадей

Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов вместе со своими заместителями провели выездное заседание на территории "Кузбасской ярмарки", чтобы подготовиться к главному выставочному мероприятию – Международной специализированной выставке "Уголь России и Майнинг" 2019 года.
Обновлено в 08:57
Космос

В России разработали спутник для уничтожения космического мусора

В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта по делу Абызова

Суд арестовал бывшего генерального директора группы RU-COM Николая Степанова — одного из фигурантов дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, главным обвиняемым по которому проходит экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов.
Обновлено в 12:25
Гаджеты

В WhatsApp появится новый режим

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию под названием "темный режим" в версии программы на платформе Android.
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика

Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
Кино

Студия Marvel опубликовала новые постеры к фильму «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала на официальном веб-сайте новые постеры к готовящемуся фильму под названием «Мстители: Финал».
Обновлено в 07:13
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы

Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено в 06:24
Политика

Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Авто

Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза

Обновлено в 02:34
Единоборства

Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титул

Обновлено в 18:25
Происшествия

В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ

Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество

Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций

В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.
Обновлено в 17:52
Спорт

Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Политика

Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

54-летняя Алена Апина заметно похорошела, отказавшись от макияжа

Алена Апина в последнее время часто подвергалась критике из-за своего внешнего вида: то кому-то не нравились откровенные образы звезды, то фанаты были недовольны располневшей фигурой певицы.
Обновлено в 06:00
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации Мораеса

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.
Обновлено в 14:21
Происшествия

СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании

Представитель Следственного комитета заявил в ходе заседания в Басманном суде по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании.
Обновлено в 11:50
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
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