Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском вчера в 07:01
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.
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Спорт-Экспрессвчера в 11:00
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