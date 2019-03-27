Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском вчера в 07:01

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.
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Игнатьев утратил право уйти из «Краснодара» летом за фиксированную сумму

Чемпионатвчера в 16:14

«Краснодар» vs Игнатьев: новый скандал? Чалов собрался в АПЛ? Дацик vs Емельяненко: когда бой?

Спорт-Экспрессвчера в 11:00

Игнатьев потерял право покинуть «Краснодар» летом за фиксированную сумму

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Максим Деменко: Я бы на месте Игнатьева не дергался

Советский спортвчера в 10:27

Владимир Быстров: «„Краснодару“ и Игнатьеву необходимо искать компромисс»

Bobsoccerвчера в 12:09

СМИ: Игнатьев не сможет летом покинуть «Краснодар» за фиксированную сумму

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Игнатьев вернется к тренировкам с основной командой «Краснодара» 28 марта

Sport24.ruвчера в 09:03
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Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погибли 13 военных

Установлено, что Ми-8, а также другие боевые вертолеты, следовали из Актау в Шымкент. Они двигались ночью, когда была плохая погода.
Обновлено в 02:37
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо

В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Экс-министра обороны СССР приговорили к тюрьме в Литве

Литовский суд признал Дмитрия Язова виновным в "преступлениях против человечества" Вильнюсский окружной суд вынес приговор по делу вооруженных столкновений у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, во время которых погибли 14 человек, а ранены около 600, сообщает Sputnik.
Обновлено вчера в 07:03
Экономика

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол

Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»

В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
Обновлено вчера в 12:07
Здоровье

Московские больницы проведут в апреле дни открытых дверей

Московские больницы в апреле проведут для москвичей бесплатные консультации, обследования и лекции на различные темы в рамках проекта "Входите, открыто!" столичного департамента здравоохранения, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:52
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

Бывшему министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Задержанный 26 марта бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов отвергает обвинения в свой адрес.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Общество

Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке

С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина

Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе

Обновлено вчера в 22:49
Политика

В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко

Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

В Астраханской области прошли российско-белорусские учения

Совместная российско-белорусская воздушно-огневая конференция прошла в Астраханской области.
Обновлено в 00:15
Игры

В сеть утекло фото нового геймпада DualShock для PlayStation 5

В сеть выложили фотографии геймпада DualShock для будущей консоли Sony, известной под кодовым названием PlayStation 5. Снимок 27 марта опубликовало немецкое издание WinFuture.
Обновлено в 02:32
Культура

Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

В Петербурге логистическую компанию продают за 60 млн рублей

За свой бизнес владелец просит 60 млн рублей. Предприниматель уточняет, что чистая прибыль фирмы – 32 млн рублей, а оборот – 178 млн рублей.
Обновлено в 02:42
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Спорт

Траньков заявил, что больше не будет основным тренером фигуристов Тарасовой и Морозова

Тарасова и Морозов встали в пару в 2012 году, они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными чемпионами Европы, победителями финала Гран-при, обладателями двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионатов мира.
Обновлено в 02:28
Культура

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании станций метро Петербурга

В Санкт-Петербурге неизвестные сообщили о минировании нескольких станций в метро.
Обновлено вчера в 15:11
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