Футбол
Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмыМатч ТВ вчера в 13:18
По решению медицинского и тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым к играм национальной команды не будет привлекаться защитник Владислав Игнатьев, который пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава.
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Политика
Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Общество
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Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Музыка
Хаски и «ГРОТ» выступят на Ural Music Night
На фестивале Ural Music Night (Уральская ночь музыки), который пройдет в Екатеринбурге 28 июня, выступят рэпер Хаски и представитель сибирского рэпа хип-хоп дуэт «ГРОТ».
Обновлено в 02:32
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
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Обновлено в 02:29
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли
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Обновлено вчера в 23:30
Политика
В конгрессе заявили о возможности начала процедуры импичмента Трампа
Сторонники демократической партии в палате представителей конгресса США не исключают возможности начала процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 19:18
Транспорт
СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте
В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
Обновлено в 00:48
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Здоровье
Врач не рекомендует пожилым мужчинам худеть
Обновлено в 02:01
Общество
WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы
WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок
Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Общество
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык
Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11%, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Алессандро Матераццо потратил 3 млн рублей на пластику
Алессандро Матераццо, проживающий пару лет в США, решил сделать пластику и отдал за нее 3 млн рублей.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Наука
В эфиопском вулкане нашли способные выжить даже на Марсе микробы
Обновлено вчера в 11:52
Энергетика
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты
Перо Logitech VR Ink Pilot Edition предназначено для приложений виртуальной реальности
Сегодня, в преддверии выставки Augmented World Expo, компания Logitech анонсировала устройство Logitech VR Ink Pilot Edition, которое сама она называет первым в мире пером для виртуальной реальности, работающим как на двухмерных поверхностях, так и в трехмерном пространстве размером с комнату.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
В Алеппо восстановят крупнейший рынок
Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.
Обновлено в 02:24
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54
Общество
Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ по математике
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Фирменный шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России
Шпагат российской балерины Анастасии Волочковой занесли в Книгу рекордов России. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 02:43
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Производство автомобилей в Великобритании упало в апреле из-за Brexit
Британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что производство автомобилей в стране в апреле упало на 44,5% в годовом выражении до 70,971 тыс. единиц.
Обновлено в 02:22
Здоровье
В Якутии открыт первый Центр амбулаторной онкопомощи
Обновлено вчера в 04:15