Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмыМатч ТВ вчера в 13:18

По решению медицинского и тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым к играм национальной команды не будет привлекаться защитник Владислав Игнатьев, который пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава.

Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы

Политика Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Музыка Хаски и «ГРОТ» выступят на Ural Music Night На фестивале Ural Music Night (Уральская ночь музыки), который пройдет в Екатеринбурге 28 июня, выступят рэпер Хаски и представитель сибирского рэпа хип-хоп дуэт «ГРОТ».

Происшествия В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон. Таким образом, "Сент-Луис" сравнял счёт в серии — 1:1.

Политика В конгрессе заявили о возможности начала процедуры импичмента Трампа Сторонники демократической партии в палате представителей конгресса США не исключают возможности начала процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Транспорт СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.

Общество В России уменьшилось число непьющих Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Общество WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.

Происшествия В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей 36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.

Общество Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11%, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.

Армия и оружие Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.

Шоу-бизнес Звезда «Дом-2» Алессандро Матераццо потратил 3 млн рублей на пластику Алессандро Матераццо, проживающий пару лет в США, решил сделать пластику и отдал за нее 3 млн рублей.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Энергетика Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.

Гаджеты Перо Logitech VR Ink Pilot Edition предназначено для приложений виртуальной реальности Сегодня, в преддверии выставки Augmented World Expo, компания Logitech анонсировала устройство Logitech VR Ink Pilot Edition, которое сама она называет первым в мире пером для виртуальной реальности, работающим как на двухмерных поверхностях, так и в трехмерном пространстве размером с комнату.

Армия и оружие В Алеппо восстановят крупнейший рынок Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.

Финансы Украина распродаёт запасы золота В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.

Шоу-бизнес Фирменный шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России Шпагат российской балерины Анастасии Волочковой занесли в Книгу рекордов России. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Общество Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.