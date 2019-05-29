Футбол
Игнатьев не приедет в сборную России, Миранчук проходит процедурыСпорт-Экспресс 13:03
Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук будет продолжать проходить физиотерапевтические процедуры, чтобы максимально быстро восстановиться после незначительной травмы связки голеностопного сустава.
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Транспорт
Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде
Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
Обновлено в 15:07
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Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей
Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Обновлено в 10:08
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено 27 мая в 07:19
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Владимир Соловьев дал свой комментарий по поводу скандала между Ольгой Скабеевой и политологом Николаем Платошкиным.
Обновлено в 12:37
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Кейт Миддлтон могла бросить Уильяма в 2007 году и уйти в большой спорт
Как пишет в своей книге Мортон - мало, кто из друзей Кейт расстроился, узнав о том, что ее роман с Уильямом завершился, ведь она вновь вернулась к нормальной жизни – стала чаще общаться с друзьями, которых совсем не видела в последние годы, ходить по клубам, и вновь занялась одним из любимых видов спорта - греблей.
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Происшествия
СК завел дело из-за оставленных в подмосковном хостеле годовалых детей
По данным следствия, 28 мая женщина с годовалыми мальчиком и девочкой пришла в один из хостелов в городе Котельники.
Обновлено в 13:54
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
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Объявили цены на обновленный Skoda Superb
Как сообщает портал "РГ", компания Skoda объявила цены для своего обновлённого флагмана Superb пока только для чешского рынка.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
В Москве рассказали о мерах по борьбе с тополиным пухом
В Москве рассказали о мерах, принимаемых для борьбы с тополиным пухом, передаёт kp.ru.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем
Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.
Обновлено в 05:38
Футбол
Жиру открыл счёт в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Гаджеты
Microsoft намекнула на новую Windows с «невидимыми» обновлениями
Вице-президент Microsoft по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер поделился видением своей компании на будущее операционных систем.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях
Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся военный корабль
Серьезный пожар возник на территории украинского судостроительного предприятия «Кузница на Рыбальском», ранее которым руководил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции
В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
Обновлено в 08:14