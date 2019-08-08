Футбол

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»Sport.ru 06:00

"Чемпионат" сообщает, что форвард "Краснодара" снова намерен покинуть команду. Ранее у Игнатьева были сложности с подписанием нового контракта, он в пролом сезоне был отстранён от матчей за основной состав и находился в дубле.
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с чего всё началось

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар», игроком активно интересуется «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев настроен покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Президент «быков» Сергей Галицкий не намерен продавать футболиста. Сейчас к 20-летнему форварду самый активный интерес проявляет московское «Динамо».
Чемпионат05:26

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Игнатьев хочет покинуть «Краснодар» до закрытия летнего трансферного окна

Sport24.ru05:41

Источник: Игнатьев намерен уйти из «Краснодара»

Sportbox.RU06:04

Игнатьев хочет уйти из «Краснодара». Им интересуется «Динамо»

Sports.ru05:31

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»

Sport.ru06:00

«Динамо» интересуется Игнатьевым, форвард намерен покинуть «Краснодар»

Советский спорт06:00

Источник: Игнатьев намерен уйти из «Краснодара»

Матч ТВ06:04

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар», игроком активно интересуется «Динамо»

Чемпионат05:26
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Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

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Происшествия

Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову увезли из суда в больницу

В Люблинский районный суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой.
Обновлено в 09:59
Интернет

Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения

Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ.
Обновлено в 10:34
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Экономика

Evraz продает предприятие в США

Как пояснил во время телефонной конференции президент Evraz Александр Фролов, решение связано с необходимостью компании сосредоточиться на развитии ванадиевого дивизиона в России.
Обновлено в 06:50
Общество

Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни

Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:42
Кино

Тарантино пообещал выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»

DVD-версия фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» будет включать вырезанные сцены, которые не вошли в оригинальную версию картины.
Обновлено в 10:42
Политика

В Совфеде предложили определить перечень мест для митингов и акций

Сенатор Людмила Бокова предлагает определить федеральным законом четкий перечень мест для политических акций и митингов в РФ.
Обновлено в 10:29
Энергетика

«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание

Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Политика

Поклонская посоветовала Эрдогану брать пример с Путина, говоря о Крыме

Поклонская рекомендовала Эрдогану брать пример с президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 10:20
Общество

Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»

Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы

Московский "Спартак" 8 августа проведет выездную встречу с "Туном" в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем

Обновлено в 07:55
Происшествия

СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Кино

Драму «Дылда» Кантемира Балагова покажут в Нью-Йорке

27 сентября стартует 57-й международный кинофестиваль в Нью-Йорке, туда отправится историческая драма режиссера Кантемира Балагова «Дылда», которая снималась в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:35
Космос

При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие

Обновлено вчера в 04:30
Технологии

В России запустили первую пилотную зону сети 5G

Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Политика

В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

ЦСКА вновь отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас»

ЦСКА второй раз отказался продавать своего игрока Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Игорь Петренко взял на семейный отдых сыновей от Екатерины Климовой

Актер с пятью детьми отдыхает на морском побережье. 41-летний актер театра и кино Игорь Петренко – многодетный отец.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясине

Обновлено в 09:27
Здоровье

Врач рассказала, кому надо забыть про сыр с плесенью

Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова считает, что любому человеку следует контролировать порцию сыра.
Обновлено в 09:40
Культура

Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского

Обновлено в 10:14
Общество

Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес

Обновлено в 02:53
Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Общество

В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей

Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
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Иван Александрович Игнатьев
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Краснодар» и молодёжной сборной России.
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