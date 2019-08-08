Футбол

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»Sport.ru 06:00

"Чемпионат" сообщает, что форвард "Краснодара" снова намерен покинуть команду. Ранее у Игнатьева были сложности с подписанием нового контракта, он в пролом сезоне был отстранён от матчей за основной состав и находился в дубле.
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с чего всё началось

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар», игроком активно интересуется «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев настроен покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Президент «быков» Сергей Галицкий не намерен продавать футболиста. Сейчас к 20-летнему форварду самый активный интерес проявляет московское «Динамо».
Чемпионат05:26

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Игнатьев хочет покинуть «Краснодар» до закрытия летнего трансферного окна

Sport24.ru05:41

Источник: Игнатьев намерен уйти из «Краснодара»

Sportbox.RU06:04

Игнатьев хочет уйти из «Краснодара». Им интересуется «Динамо»

Sports.ru05:31

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»

Sport.ru06:00

«Динамо» интересуется Игнатьевым, форвард намерен покинуть «Краснодар»

Советский спорт06:00

Источник: Игнатьев намерен уйти из «Краснодара»

Матч ТВ06:04

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар», игроком активно интересуется «Динамо»

Чемпионат05:26
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Задача по обеспечению продовольственной безопасности Волгоградской области полностью выполнена.
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Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»

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Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
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Политика

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
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Происшествия

Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого завели уголовное дело

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Политика

Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Происшествия

СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов

Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Наука

Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
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Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения

Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Общество

У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля

В Приморском крае нашли редкую рыбу - сельдяного короля, это первый случай, когда его обнаружили у российских берегов.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше

Обновлено вчера в 22:16
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Фанаты Ольги оценили ее "лайкера". Кому-то понравилась прическа молодого человека, а кому-то цвет его волос.
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Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
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Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
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Наука

Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды

Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
Обновлено в 05:36
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СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
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Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться", - сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу "Массандра", с которого стартовал аудит винодельческих предприятий Крыма в рамках проекта "Винный гид России".
Обновлено в 07:24
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В Монголии установили памятник маршалу Жукову

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Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешевую версию

Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
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МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
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Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

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Иван Александрович Игнатьев
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Краснодар» и молодёжной сборной России.
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