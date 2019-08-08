Футбол
Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»Sport.ru 06:00
"Чемпионат" сообщает, что форвард "Краснодара" снова намерен покинуть команду. Ранее у Игнатьева были сложности с подписанием нового контракта, он в пролом сезоне был отстранён от матчей за основной состав и находился в дубле.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев настроен покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Президент «быков» Сергей Галицкий не намерен продавать футболиста. Сейчас к 20-летнему форварду самый активный интерес проявляет московское «Динамо».Чемпионат05:26
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