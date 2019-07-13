Футбол
Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VARРИА Новости 14:41
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
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