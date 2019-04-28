Футбол

Игнатьев – в нападении у «Краснодара», Чалов выйдет в атаке у ЦСКАБомбардир.ру 11:06

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на игру 26-го тура РПЛ.
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