Футбол
Три футболиста «Краснодара» прибыли в расположение клуба на сбореМатч ТВ 14:02
Напомним, 20 июня «Краснодар» проведет контрольный матч с «Чайкой» из Песчанокопского. В минувшем сезоне «быки» заняли третье место в РПЛ и завоевали путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:04, Вашингтон
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
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Экономика
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Обновлено в 12:31
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Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
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Обновлено в 13:03
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail
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Происшествия
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Футбол
Кокорина и Мамаева этапируют через 1-2 недели
Обновлено в 14:59
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Напомним, ранее Михаил Бабич занимал должность полномочного представителя Президента в ПФО.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Таблетка подарит надежду
В России зарегистрировано инновационное лекарство для лечения шизофрении.
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Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»
Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Хоккей
Карлссон и «Сан-Хосе» заключили новый контракт
Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подписал с командой новый восьмилетний контракт.
Обновлено в 13:11
Теннис
Родина обыграла Младенович в Бирмингеме
Обновлено в 14:54
Общество
ООН опубликовала прогноз численности населения планеты к 2050 году
К 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, а Индия уже к 2027 году перегонит Китай по увеличению численности населения.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»
В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Баскетбол
В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»
В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
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Авто
Представлен электромобиль Renault Zoe нового поколения
Сегодня французский автогигант представит второе поколение Zoe. Новая модель внешне изменилась мало.
Обновлено в 13:17
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Политика
Спецслужбы ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Как сообщает телеканал "Россия", спецслужбам самопровозглашенной республики удалось установить имена организаторов покушения на главу ДНР Александра Захарченко от одного из захваченных украинских диверсантов.
Обновлено вчера в 18:31
Культура
В Петербурге стартовала Неделя кино Турции
В Санкт-Петербурге открывается Неделя кино Турции, на которой покажут семь турецких картин с русскими субтитрами, сообщает ТАСС.
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Происшествия
В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Политика
Миронов доложил Путину о законопроектах СР в сфере борьбы с коррупцией
Глава фракции «Справедливая Россия» рассказал Президенту РФ Владимиру Путину о законопроектах СР, которые находятся на рассмотрении Государственной Думы, сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 07:49