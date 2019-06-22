Футбол
Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»Матч ТВ 14:05
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги игры автозаводцев с «Шеффилдом».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»
Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Общество
Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда
Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Обновлено в 17:28
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Тело младенца обнаружили на берегу реки в Москве
На Лихоборской набережной в столице обнаружено тело младенца.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Джеррард стал первым игроком, с которым я работал в «Ливерпуле». Новый тренер «Зенита» — о взлете карьеры в штабе Бенитеса
Новый тренер «Зенита» по физподготовке Феликс Ледесма вспомнил о взлете своей карьеры в «Ливерпуле» под присмотром Рафаэля Бенитеса, отметив, что первым игроком, обратившимся к нему за помощью, был Стивен Джеррард.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве
Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники».
Обновлено в 05:19
Политика
AP: Иран усилил кибератаки против США
Иран усилил кибератаки против правительства и инфраструктуры США. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 17:13
Политика
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Футбол
Сборные Гвинеи и Мадагаскара сыграли вничью
Футболисты сборной Гвинеи в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сыграли вничью с командой Мадагаскара.
Обновлено в 17:54
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Футбол
Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался
Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом
Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Наука
Длительные рабочее время связано с повышенным риском инсульта
В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.
Обновлено в 01:40
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04