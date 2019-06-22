Футбол

Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»Матч ТВ 14:05

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги игры автозаводцев с «Шеффилдом».
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Игнашевич: «Для первого спарринга „Шеффилд“ подходящая кандидатура, соперник низкого уровня»

Sport24.ru13:55

Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»

Sportbox.RU14:05

Сергей Игнашевич: «Будем ли дальше играть в три защитника? Не скажу»

Спорт-Экспресс14:50

Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигрался

РИА Новости13:51

Игнашевич стал главным тренером «Торпедо». А где тренируют бывшие звезды РПЛ?

Sports.ru14:55

Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»

Матч ТВ14:05

Игнашевич: не скучаю по карьере игрока, уже наигрался

Чемпионат14:38
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
Экономика

Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Общество

Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда

Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Обновлено в 17:28
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Тело младенца обнаружили на берегу реки в Москве

На Лихоборской набережной в столице обнаружено тело младенца.
Обновлено в 11:27
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Футбол

«Джеррард стал первым игроком, с которым я работал в «Ливерпуле». Новый тренер «Зенита» — о взлете карьеры в штабе Бенитеса

Новый тренер «Зенита» по физподготовке Феликс Ледесма вспомнил о взлете своей карьеры в «Ливерпуле» под присмотром Рафаэля Бенитеса, отметив, что первым игроком, обратившимся к нему за помощью, был Стивен Джеррард.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве

Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники».
Обновлено в 05:19
Политика

AP: Иран усилил кибератаки против США

Иран усилил кибератаки против правительства и инфраструктуры США. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 17:13
Политика

Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Футбол

Сборные Гвинеи и Мадагаскара сыграли вничью

Футболисты сборной Гвинеи в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сыграли вничью с командой Мадагаскара.
Обновлено в 17:54
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Футбол

Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался

Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
Происшествия

Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Обновлено в 13:19
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Спорт

Сборная России лидирует в медальном зачете после второго дня ЕИ-2019

Обновлено в 14:43
Космос

В США собираются отправлять спутники на орбиту с помощью катапульты

Обновлено в 03:46
Наука

Длительные рабочее время связано с повышенным риском инсульта

В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.
Обновлено в 01:40
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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