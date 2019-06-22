Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»Sportbox.RU 14:05

Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»

Здоровье Достижение Минздрава: Здравоохранение скатилось к уровню царской России Сразу несколько вопросов было задано по поводу проблем здравоохранения, которые явно входят в число самых волнующих людей: на прямую связь с Владимиром Путиным выходили жители поселка Маук, Рославля и Пскова.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Политика Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей Беглов уже обратился в полицию, чтобы та разобралась, что это – злой умысел, провокация или «какая-то глупость».

Политика С 8 июля самолеты из России перестанут летать в Грузию С 8 июля Россия прекращает авиасообщение с Грузией. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Происшествия Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Общество Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: все разрешится в нашу пользу Во второй половине недели в вашей жизни произойдет событие, которое принесет с собой стресс и проблемы с нервной системой.

Общество Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.

Общество МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.

Здоровье У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза Исследуя влияние недосыпа в лаборатории, специалисты установили, что мужчины, которые спят недостаточное время, увеличивают свой риск смерти в четыре раза.

Армия и оружие США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Гаджеты В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400 Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.

Авто Nissan создал электрический фургон для мороженого Концептуальный фургон для мороженого создан и выпущен в честь «Дня чистого воздуха» в Великобритании Японская компания Nissan вместе с шотландским производителем мороженого Mackie’s of Scotland разработала и выпустила электрический фургон, чтобы наглядно показать, как можно избавиться от необходимости использования нефтепродуктов на всех этапах производства и доставки мороженого.

Политика Саакашвили назвал россиян слишком наглыми Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени.

Здоровье Американка похудела на 209 кг и смогла встать с дивана Женщина сбросила более 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана без чужой помощи.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.

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