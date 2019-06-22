Футбол
Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»Sportbox.RU 14:05
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги игры автозаводцев с «Шеффилдом».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:01, Вашингтон
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Здоровье
Достижение Минздрава: Здравоохранение скатилось к уровню царской России
Сразу несколько вопросов было задано по поводу проблем здравоохранения, которые явно входят в число самых волнующих людей: на прямую связь с Владимиром Путиным выходили жители поселка Маук, Рославля и Пскова.
Обновлено в 10:57
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Беглов уже обратился в полицию, чтобы та разобралась, что это – злой умысел, провокация или «какая-то глупость».
Обновлено в 04:10
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Политика
С 8 июля самолеты из России перестанут летать в Грузию
С 8 июля Россия прекращает авиасообщение с Грузией. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста
Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено в 07:26
Общество
Breitbart (США): опросы скрывают неприятие обществом идеологии трансгендерности (Breitbart)
Голоса 1 тысячи 295 участников опроса распределились на 49% и 51%, соответственно.
Обновлено в 17:51
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Общество
Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: все разрешится в нашу пользу
Во второй половине недели в вашей жизни произойдет событие, которое принесет с собой стресс и проблемы с нервной системой.
Обновлено в 02:12
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.
Обновлено в 09:52
Общество
МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав
В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Здоровье
У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза
Исследуя влияние недосыпа в лаборатории, специалисты установили, что мужчины, которые спят недостаточное время, увеличивают свой риск смерти в четыре раза.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 19:08
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Авто
Nissan создал электрический фургон для мороженого
Концептуальный фургон для мороженого создан и выпущен в честь «Дня чистого воздуха» в Великобритании Японская компания Nissan вместе с шотландским производителем мороженого Mackie’s of Scotland разработала и выпустила электрический фургон, чтобы наглядно показать, как можно избавиться от необходимости использования нефтепродуктов на всех этапах производства и доставки мороженого.
Обновлено в 04:59
Политика
Саакашвили назвал россиян слишком наглыми
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 18:58
Футбол
Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался
Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
Американка похудела на 209 кг и смогла встать с дивана
Женщина сбросила более 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана без чужой помощи.
Обновлено вчера в 17:23
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Политика
Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Футбол
Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе
Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено в 13:56