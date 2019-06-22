Футбол

Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»Sportbox.RU 14:05

Напомним, «Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
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Игнашевич: «Для первого спарринга „Шеффилд“ подходящая кандидатура, соперник низкого уровня»

Sport24.ru13:55

Игнашевич стал главным тренером «Торпедо». А где тренируют бывшие звезды РПЛ?

Sports.ru14:55

Игнашевич: не скучаю по карьере игрока, уже наигрался

Чемпионат14:38

Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигрался

РИА Новости13:51

Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»

Sportbox.RU14:05

Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»

Матч ТВ14:05

Сергей Игнашевич: «Будем ли дальше играть в три защитника? Не скажу»

Спорт-Экспресс14:50
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Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика

Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег, пострадали дети

Обновлено в 15:21
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Экономика

В Янино вводят в эксплуатацию долгострои застройщика СУ-155

Обновлено в 09:07
Футбол

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе

Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Здоровье

Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака

Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено в 15:20
Спорт

Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр

Обновлено в 15:28
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, что вся наша подготовка к гонке окупится

Обновлено в 12:19
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Футбол

«Парма» и «Фиорентина» ведут борьбу за Балотелли

На игрока претендуют «Парма» и «Фиорентина», которые уже вступили в переговоры с представителями футболиста.
Обновлено в 13:12
Политика

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Космос

У колец Урана определили температуру и плотность

Обновлено вчера в 14:52
Единоборства

Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга

Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Политика

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Обновлено в 09:56
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИ

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может перейти в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина здание под театр

Обновлено вчера в 09:11
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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