Футбол
Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»Sportbox.RU 14:05
Напомним, «Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:58, Вашингтон
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Экономика
В Янино вводят в эксплуатацию долгострои застройщика СУ-155
Обновлено в 09:07
Футбол
Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе
Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено в 15:20
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
Обновлено в 15:28
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Парма» и «Фиорентина» ведут борьбу за Балотелли
На игрока претендуют «Парма» и «Фиорентина», которые уже вступили в переговоры с представителями футболиста.
Обновлено в 13:12
Политика
Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Космос
У колец Урана определили температуру и плотность
Обновлено вчера в 14:52
Единоборства
Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга
Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИ
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может перейти в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина здание под театр
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52