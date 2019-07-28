Футбол
Игнашевич: смогу пойти учиться на лицензию Pro только следующим летомРИА Новости 00:45
Старший тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, что сможет пойти учиться на тренерскую лицензию категории Pro только следующим летом. Игнашевич руководит "Торпедо", которое по итогам сезона-2018/19 пробилось в Футбольную национальную лигу, с июня.
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