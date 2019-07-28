Футбол

Игнашевич: смогу пойти учиться на лицензию Pro только следующим летомРИА Новости 00:45

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Старший тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, что сможет пойти учиться на тренерскую лицензию категории Pro только следующим летом. Игнашевич руководит "Торпедо", которое по итогам сезона-2018/19 пробилось в Футбольную национальную лигу, с июня.
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Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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