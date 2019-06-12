Игнашевич поздравил сборную России с победами над Сан-Марино и КипромNews.ru 07:52

Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Игнашевич поздравил национальную команду с победами в матчах отборочного турнира Евро-2020 над Сан-Марино и Кипром. 180 минут яркого доминирующего футбола. Очень приятно видеть счастливые лица болельщиков на трибунах в Саранске и Нижнем Новгороде.

Игнашевич поздравил сборную России с победами над Сан-Марино и Кипром

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