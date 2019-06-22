Футбол

Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигралсяРИА Новости вчера в 13:51

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что уже полностью адаптировался к тренерской работе и не скучает по карьере футболиста. "Торпедо" в субботу в Москве победило старейший футбольный клуб мира "Шеффилд" со счетом 5:0 в товарищеской встрече.
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Игнашевич: «Для первого спарринга „Шеффилд“ подходящая кандидатура, соперник низкого уровня»

Sport24.ruвчера в 13:55

Игнашевич стал главным тренером «Торпедо». А где тренируют бывшие звезды РПЛ?

Sports.ruвчера в 14:55

Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»

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Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигрался

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Sportbox.RUвчера в 14:05

Сергей Игнашевич: «Будем ли дальше играть в три защитника? Не скажу»

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Игнашевич: не скучаю по карьере игрока, уже наигрался

Чемпионатвчера в 14:38
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Политика

Песков рассказал о подготовке к «Прямой линии» с Путиным

Прямая линия с президентом РФ состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут.
Обновлено в 07:46
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика

Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.
Обновлено в 08:01
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие

Советники Трампа убеждали президента нанести удары по Ирану

В издании The Wall Street Journal заявили, что советники по нацбезопасности пытались убедить Дональда Трампа, лидера США, нанести по Ирану точечные удары.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Наука

Создана роботизированная рыба с «жидкой батареей»

Роботизированная рыба, движущаяся в аквариуме /©James Pikul Подход увеличил количество энергии, хранящейся в роботе, на 325%, по сравнению с машиной, которая имеет отдельную батарею и гидравлическую систему.
Обновлено 21 июня в 12:18
Происшествия

В Нижних Сергах после драки скончался мужчина

В городе Нижние Серги подрались двое мужчин, после чего один из них скончался.
Обновлено в 07:06
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Здоровье

Пермячка подала в суд на организацию после операции по увеличению груди

Жительница Перми подала в суд на организацию после по увеличению груди.
Обновлено в 07:26
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Общество

На следующей неделе в Москву придет осень

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 07:23
Политика

Саакашвили призвал украинцев отдыхать в Грузии вместо россиян

Экс-президент Грузии и бывший глава городской администрации Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телевизионного канала «112 Украина» пригласил украинцев в Грузию, а также обвинил россиян в происходящем в его стране.
Обновлено в 01:55
Политика

В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Финансы

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Гаджеты

Moto Z4 не получит обновление Android 11R

Смартфон Moto Z4 является довольно новой моделью, поскольку телефон вышел в конце 2018 года.
Обновлено в 04:51
Общество

Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»

Полиция подчеркивает, что будет действовать строго по закону, но жестко пресекать любые попытки нарушения правопорядка, и просит петербуржцев и гостей города отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального

Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Пехота САА запросила помощи авиации для «выкуривания» боевиков с высот в Алеппо

Обновлено в 06:50
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Радий Хабиров отказался от строительства стадиона в Уфе

Обновлено в 05:49
Политика

Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до 81,5 миллионов долларов

В прошлом сезоне НХЛ потолок зарплат составлял 79,5 миллионов долларов. Был установлен и нижний предел зарплат игроков.
Обновлено вчера в 23:07
Авто

Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке России

В мае 2019 года на вторичном рынке РФ было продано 378 073 легковых автомобилей – на 21,5% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 17:25
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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