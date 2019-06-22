Футбол
Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигралсяРИА Новости вчера в 13:51
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что уже полностью адаптировался к тренерской работе и не скучает по карьере футболиста. "Торпедо" в субботу в Москве победило старейший футбольный клуб мира "Шеффилд" со счетом 5:0 в товарищеской встрече.
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Игнашевич: «Для первого спарринга „Шеффилд“ подходящая кандидатура, соперник низкого уровня»
Sport24.ruвчера в 13:55
Сергей Игнашевич — о победе над «Шеффилдом»: «Игроки помоложе волновались в первые минуты матча»
Sportbox.RUвчера в 13:29
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О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
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